Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по объекту в Тель-Авиве

Фото: ТАСС/EPA/ATEF SAFADI

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" заявили об очередном ударе гиперзвуковой баллистической ракетой по военному объекту на территории Тель-Авива. Об этом заявил представитель войск хуситов Яхья Сариа в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что речь идет о баллистической ракете "Палестина-2". По словам Сариа, операция прошла успешно, ракета достигла своей цели.

16 сентября хуситы ударили еще одной гиперзвуковой баллистической ракетой по израильскому объекту в Тель-Авиве. Кроме того, повстанцы атаковали с помощью БПЛА аэропорт Рамон, расположенный вблизи города Эйлат на юге Израиля.

Данные удары стали ответом на авиаудары израильских войск по территории йеменского порта Ходейда. Всего военные ЦАХАЛ нанесли 12 ударов, в результате чего был полностью разрушен корабельный док в йеменском порту.