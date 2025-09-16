Форма поиска по сайту

Новости

16 сентября, 19:30

Политика
Al Hadath: Израиль уничтожил корабельный док в порту Ходейда

Фото: ТАСС/АР

Израильские военные полностью разрушили корабельный док в йеменском порту Ходейда. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

Об очередной атаке Израиля по военным объектам на территории порта, используемым движением "Ансар Аллах", стало известно 16 сентября. В ЦАХАЛ подчеркнули, что удары нанесены в ответ на многочисленные обстрелы территории Израиля, реализуемые со стороны хуситов с помощью ракет и беспилотников.

По предварительным данным, ЦАХАЛ нанесла 12 ударов, вследствие чего в порту произошло сильное возгорание, а жителей призвали к эвакуации.

Прошлая атака была проведена 10 сентября. Тогда целью Израиля стали военные лагеря, штаб-квартира отдела военной информации и хранилище топлива в районах Саны и Эль-Джауф в Йемене.

политиказа рубежом

