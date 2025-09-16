Армия Израиля подтвердила новые удары по порту на западе Йемена

Фото: 123RF/jetapura9974

Армия обороны Израиля вновь атаковала военные объекты, расположенные на территории йеменского порта Ходейда. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

Как заявила израильская сторона, объекты используются движением "Ансар Аллах". В ЦАХАЛ подчеркнули, что удары нанесены в ответ на многочисленные обстрелы территории Израиля, реализуемые со стороны хуситов с помощью ракет и беспилотников.

В настоящее время силы противовоздушной обороны (ПВО) хуситов отражают атаку Израиля, сообщил военный представитель движения Яхья Сариа телеканалу Al Masirah. По предварительным данным, авиация ЦАХАЛ нанесла 12 ударов по порту.

По словам Сариа, силы ПВО хуситов "вызвали сильное замешательство у вражеской авиации и вынудили часть боевых порядков покинуть воздушное пространство, прежде чем осуществить агрессию".

В свою очередь, источник в местных органах власти рассказал РИА Новости о сильном возгорании, вспыхнувшем после ударов Израиля по порту. Перед налетом израильская армия призвала граждан к эвакуации.

Порт Ходейда, по предварительным данным, обеспечивает большую часть импорта на подконтрольную хуситам территорию, применяется для ударов по коммерческим судам в Красном море.

Вечером 10 сентября Армия обороны Израиля также наносила удары по объектами хуситов. Целью были военные лагеря, штаб-квартира отдела военной информации и хранилище топлива в районах Саны и Эль-Джауф в Йемене.

Удары стали ответом на атаки хуситов на Израиль, в том числе с использованием БПЛА и ракет класса "земля – земля", утверждали в ЦАХАЛ. Тем не менее, как отметил военный представитель хуситов Яхья Сариа, нападение еврейского государства удалось отразить.

