Трамп заявил, что США скорбят и находятся в шоке из-за убийства Кирка

Фото: ТАСС/AP/Jose Luis Magana

Соединенные Штаты скорбят и находятся в шоке из-за убийства активиста и политика Чарли Кирка. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на панихиде по Кирку на спортивной арене State Farm в штате Аризона.

"Нация в скорби, шоке и печали. У нашей страны украли одного из умнейших людей нашего времени. Гигант своего поколения. И главное – преданный муж, отец, христианин и патриот", – передает РИА Новости слова Трампа.

По словам лидера США, Кирка убил "подвергшийся радикализации хладнокровный монстр". Трамп добавил, что активист перед смертью просил его спасти Чикаго от преступности.

Президент США признался, что, в отличие от погибшего Кирка, он ненавидит своих оппонентов и не желает им "всего хорошего". Трамп заверил, что Минюст США найдет всех "злых людей", которые платят политическим подстрекателям, нападающим на консервативных активистов.

Панихида по Кирку проходит на спортивной арене в Аризоне. На мероприятие прибыла администрация США в полном составе. Стадион, рассчитанный на 73 тысячи человек, оказался заполнен практически полностью.

Кирк был убит во время выступления в университете штата Юта 10 сентября. Трамп пообещал "найти каждого", кто причастен к преступлению.

Спустя время задержали подозреваемого, им оказался 22-летний Джеймс Робинсон. 16 сентября он впервые предстал перед судом, заседание транслировали несколько местных телеканалов. Робинсону официально предъявили обвинения по семи пунктам.