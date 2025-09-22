Администрация США в полном составе приехала на панихиду по активисту Кирку

Фото: ТАСС/AP/Jae C. Hong

Американская администрация в полном составе прибыла на панихиду по убитому активисту Чарли Кирку на спортивную арену State Farm в штате Аризона. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио, выступая с трибуны стадиона.

"Посмотрите вокруг. Здесь около сотни тысяч людей. Здесь президент Соединенных Штатов (Дональд Трамп. – Прим. ред.) и весь его кабинет министров", – приводит РИА Новости слова Рубио.

В Белом доме уточнили, что сам Трамп вместе со своим сыном Эриком находятся на отдельной ложе на стадионе. Еще несколько членов правительства США, включая главу Пентагона Пита Хегсета, расположились среди остальных зрителей на стадионе. Кроме того, панихиду посетил бизнесмен Илон Маск, которого заметили сидящим возле Трампа на отдельной ложе.

Спортивная арена State Farm рассчитана на 73 тысячи человек, однако во время панихиды стадион оказался заполнен практически полностью. В Белом доме рассказали, что осталось всего 100–200 свободных мест в секторах, откуда плохо просматривается главная сцена.

Глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз заявила, что победа Трампа во всех колеблющихся штатах на выборах президента США 2024 года стала возможна именно благодаря молодежи, которую Кирк привлек в политику.

"Это была армия Чарли, и он позаботился о том, чтобы они понимали ставки", – добавила она.

Кирк был убит в ходе своего выступления в американском университете штата Юта 10 сентября. После этого Трамп пообещал "найти каждого", кто причастен к преступлению.

Спустя время задержали подозреваемого, им оказался 22-летний Джеймс Робинсон. 16 сентября он впервые предстал перед судом. Ему предъявили обвинения по семи пунктам и сообщили, что он будет арестован без права выхода под залог.