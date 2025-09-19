Bloomberg: обвиняемый в убийстве Кирка использовал имя Трампа в онлайн-играх

Фото: ТАСС/AP Photо/Lindsey Wasson

Тайлер Робинсон, который обвиняется в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка, использовал имя президента США Дональда Трампа как псевдоним в онлайн-играх. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, Робинсон использовал имя американского лидера в качестве псевдонима на платформе видеоигр Steam.

"Это стало частью профиля, который правоохранительные органы США составляют на предполагаемого нападавшего", – говорится в сообщении.

Как утверждают источники, секретная служба США присоединилась к расследованию и работает совместно с ФБР. Сейчас изучается поведение и онлайн-активность Робинсона.

Журналисты отмечают, что на гильзах нашли символы из онлайн-субкультур, включая видеоигру в жанре шутера Helldivers 2. Всего на аккаунте Робинсона в Steam зарегистрировано почти 5 тысяч часов игрового времени.

Кирк был убит в ходе своего выступления в американском университете штата Юта 10 сентября. После этого президент США Дональд Трамп пообещал "найти каждого", кто причастен к преступлению.

Спустя время задержали Робинсона, 16 сентября он впервые предстал перед судом, заседание транслировали несколько местных телеканалов. Робинсону официально предъявили обвинения по семи пунктам.