Российские войска поразили газораспределительную станцию в поселке Надьярное Сумской области. Объект обеспечивал газом подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ). По нему нанесли серию ударов дронами.

За минувшие сутки фиксировалось скопление войск и тяжелой техники на границе Курской и Сумской областей в районах населенных пунктов Андреевка, Юнаковка и Садки, а также в Харьковской области около Купянска, Богославки, Боровской и Андреевки.

