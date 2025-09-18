Форма поиска по сайту

18 сентября, 12:30

Политика

Российские войска поразили газораспределительную станцию в Сумской области

Российские войска поразили газораспределительную станцию в поселке Надьярное Сумской области. Объект обеспечивал газом подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ). По нему нанесли серию ударов дронами.

За минувшие сутки фиксировалось скопление войск и тяжелой техники на границе Курской и Сумской областей в районах населенных пунктов Андреевка, Юнаковка и Садки, а также в Харьковской области около Купянска, Богославки, Боровской и Андреевки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

