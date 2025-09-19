Эксперт Радченко: низкая ставка не решит жилищную проблему из-за высоких цен на квартиры

Фото: 123RF/jd8

Снижение ставки по "Семейной ипотеке" до 4% не решит проблему доступности жилья для россиян, поскольку ключевым фактором является стоимость квартир. Об этом в беседе с радио КП заявила президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

"Стоимость квадратного метра <...> за последнее время выросла почти в 2 раза, в некоторых городах даже в 3 раза. Я хочу сказать, что это как мертвому припарка, есть такое выражение народное. Это снижение на 2% совершенно погоды не сделает ни для демографии, ни для девелоперов", – объяснила она свою точку зрения.

По мнению эксперта, текущие меры поддержки со стороны государства в основном направлены на помощь строительной отрасли и банкам, а не на улучшение жизни граждан.

Причем Радченко подчеркнула, что банки заинтересованы в льготной ипотеке. В январе они предложили застройщикам увеличить плату на 3–4%. В результате последние подняли цены на квадратные метры.

"Бюджет, к сожалению, у нас прохудился еще на компенсацию банкам, потому что им мало 2% маржи. Они хотят больше, и правительство они прогнули еще раз", – отметила Радченко.

Сейчас государство доплачивает финорганизациям еще и за работу с льготными ипотечными заемщиками. То есть из бюджета деньги идут не пенсионерам и не на СВО, а непосредственно банкам, заключила эксперт.

ЦБ в сентябре снизил ключевую ставку до 17% годовых. Отмечалось, что устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и в основном остались выше 4% в пересчете на год. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста.

Выступая на Московском финансовом форуме, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что задачей федерального бюджета на следующие 3 года будет смягчение денежно-кредитной политики. Министр добавил, что бюджет должен обеспечить все свои обязательства вне зависимости от внешних ограничений, в условиях которых страна живет уже не один год.