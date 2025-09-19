ЦБ РФ назвал высокую ключевую ставку "жаропонижающим" для экономики

Фото: depositphotos/valphoto

Высокая ключевая ставка Банка России является "жаропонижающей таблеткой"для экономики с температурой. Соответствующее заявление регулятор опубликовал в телеграм-канале.

"Горько, но необходимо. Высокие ставки позволяют охладить высокий, растущий спрос, который опережает рост предложения", – отметил Центробанк.

В регуляторе добавили, что низкая ставка – "не панацея, а тушение пожара бензином", поскольку в настоящий момент экономика перегрета.

"Ведь рост производства зависит не от количества денег, а от ресурсов и их производительности – это труд, капитал и технологии. Сейчас основное ограничение – это дефицит кадров", – подчеркнул регулятор.

Кроме того, если "залить экономику дешевыми деньгами", это приведет к тому, что компании начнут еще интенсивнее конкурировать друг с другом. Производство при этом не вырастет, а инфляция ускорится. Период высоких ставок "нужно пережить", чтобы в дальнейшем работать в условиях предсказуемо меняющихся цен.

12 сентября ЦБ снизил ключевую ставку с 18% до 17% годовых. По данным Банка России, устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и в основном остались выше 4% в пересчете на год. Кроме того, в настоящее время экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста.

