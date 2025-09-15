Путин заявил, что меры по снижению инфляции дают результат

Фото: kremlin.ru

В России меры по борьбе с инфляцией приносят результаты. Об этом заявил Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам.

Как подчеркнул глава государства, динамика снижения инфляции оказалась не просто яркой, но и превзошедшей ожидания правительства и Центрального банка.

"Если в июле рост потребительских цен составил 8,8%, то в августе – 8,1%", – обратил внимание президент.

На постепенное замедление инфляции в стране ранее указывал и премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, таких результатов удалось добиться благодаря расширению российских мощностей, а также целому ряду решений для сдерживания цен.

Также премьер сделал акцент на сохранении положительной динамики внутреннего валового продукта (ВВП). Несмотря на вызовы, за семь месяцев текущего года показатель вырос на 1,1%.