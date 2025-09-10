10 сентября, 16:16Экономика
Мишустин назвал охлаждение экономики плановым и прогнозируемым
Фото: ТАСС/POOL/Дмитрий Астахов
Охлаждение экономики России плановое и прогнозируемое, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.
Он отметил, что внутренний валовый продукт (ВВП) сохранил положительную динамику, несмотря на вызовы, и по итогам семи месяцев вырос на 1,1%.
"Некоторое охлаждение было неизбежно, но это прогнозировали", – сказал политик.
Более того, указал премьер-министр, инфляция в стране постепенно замедляется. Он уточнил, что этого удалось добиться за счет расширения российских мощностей, а также целого ряда решений для сдерживания цен.
"Уровень безработицы третий месяц подряд находится на историческом минимуме – 2,2%", – добавил глава кабмина.
Россия занимает первое место в Европе по объему ВВП и четвертое – в мире, заявил ранее Владимир Путин. Он назвал это очень знаковыми показателями.
При этом рост ВВП связан не только с оборонно-промышленным комплексом, но и предприятиями в сельском хозяйстве, строительстве, логистике, сфере услуг и других, подчеркнул президент.
