Мишустин призвал ФАС активнее отстаивать цены и качество товаров

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должна активнее противодействовать недобросовестной конкуренции, чтобы гарантировать гражданам качественные товары и доступные цены на них, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания кабинета министров.

Заслушав доклад главы службы Максима Шаскольского, глава кабмина напомнил, что тема цен и тарифов затрагивалась в рамках отчета правительства перед Госдумой. Тогда премьер-министр призвал ведомство решительнее отстаивать интересы населения в сфере продуктов питания, лекарств, пассажирских перевозок, связи и использовать для этого все возможные инструменты.

"Это расширит людям доступ к новым востребованным товарам, качественным и, что очень важно, по приемлемой цене", – цитирует Мишустина ТАСС.

В свою очередь, Шаскольский обратил внимание, что в настоящее время ведомство анализирует, насколько действия маркетплейсов по предоставлению скидок на товары за свой счет соответствуют антимонопольным законам. Специалисты изучают данную тему, поскольку в среднесрочной перспективе могут возникнуть риски "окончательной монополизации", за которыми последуют негативные последствия для покупателей и продавцов.

ФАС дважды с момента вступления в силу в 2023 году пятого антимонопольного пакета выдавала крупнейшим площадкам Wildberries и Ozon предупреждения о навязывании невыгодных условий взаимодействия. Они были направлены как за тарифы и штрафы, так и за непрозрачный механизм участия продавцов в автоакциях, обратил внимание глава службы.

Ранее Мишустин потребовал от ФАС следить за ценами на авиа- и железнодорожные билеты в летний период. По его словам, тарифное регулирование в данной сфере будет важным для населения. Важно, чтобы люди могли отдохнуть и за разумные средства приобрести билеты, подчеркнул глава кабмина.