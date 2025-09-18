Минфин России поставил задачу смягчить денежно-кредитную политику

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Задачей федерального бюджета на следующие три года будет смягчение денежно-кредитной политики (ДКП), заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на Московском финансовом форуме.

Вопросы охлаждения или стимулирования экономики относятся в первую очередь к ДКП и бюджету. При этом двумя инструментами, влияющими на финансы, являются как раз бюджет и банки, через ставку и бюджетный импульс, отметил министр.

По его словам, бюджет должен обеспечить все свои обязательства вне зависимости от внешних ограничений, в условиях которых страна живет уже не один год.

"Ценовые ситуации на внешних рынках абсолютно не были заметны для наших людей, для получателей бюджетных средств, для пенсионеров, семей с детьми", – цитирует Силуанова ТАСС.

Период планового охлаждения экономики нужно пройти плавно – не переборщить, с одной стороны, но и не недоработать, с другой стороны. То есть решить вопрос снижения инфляции, а также роста реальных доходов населения, пояснил министр.

Ранее Владимир Путин рассказывал, что Центробанк России борется с инфляцией для того, чтобы вернуться к показателям в 4–5%. Согласно прогнозу регулятора, в 2026 году ключевая ставка может упасть до 10,5–11,5% в случае дезинфляционного сценария. В ином случае она окажется на уровне 14–16%.

