ЦБ оценил достигнутую жесткость ДКП как достаточную

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центральный банк России оценил достигнутую жесткость денежно-кредитной политики (ДКП) как достаточную, сообщает ТАСС со ссылкой на зампредседателя регулятора Алексея Заботкина.

Он напомнил, что во втором полугодии 2025-го ЦБ значительно ужесточил ДКП. Последствия этого решения наблюдаются уже сейчас. В частности, начали существенно замедляться темпы роста цен, уточнил отметил зампред Банка России.

"Полагаем, что достигнутой жесткости денежно-кредитной политики достаточно, чтобы по итогам 2026 года годовая инфляция вернулась к цели 4%", – подчеркнул Заботкин.

Ранее Центробанк спрогнозировал снижение ключевой ставки до 10,5–11,5% в 2026 году при дезинфляционном сценарии. Прогнозируемое значение на 2027 и 2028 годы тем временем составило 7,5–8,5%.

В то же время при проинфляционном сценарии ставка может опуститься до 14–16% в 2026 году, до 10,5–11,5% – в 2027-м и до 8,5–9,5% – в 2028-м.