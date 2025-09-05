Путин заявил, что ЦБ пытается вернуться к цели по инфляции в 4%

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк России борется с инфляцией для того, чтобы вернуться к показателям в 4–5%. Об этом сообщил Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Президент в контексте этой темы напомнил, что рост цен приводит к инфляции, передала газета "Известия".

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил о быстрых темпах охлаждения российской экономики. Он рассказал, что ведомство уже завершает разработку нового прогноза социально-экономического развития и в скором времени документ будет направлен в правительство.

В свою очередь, Центробанк России оценил достигнутую жесткость денежно-кредитной политики как достаточную. Зампред регулятора Алексей Заботкин напомнил, что во втором полугодии 2025-го ЦБ сильно ужесточил ДКП.

Благодаря этому начали серьезно замедляться темпы роста цен. На этом фоне Заботкин предположил, что по итогам 2026 года годовая инфляция вернется к цели 4%.

