Трамп рассказал, что намерен говорить "о хорошем и плохом" на Генассамблее ООН

Фото: legion-media.com/CNP/Pool/Aaron Schwartz

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет говорить "о хорошем и о плохом" на своем выступлении на Генасамблее ООН. Он рассказал об этом телеканалу Fox News.

Генассамблея пройдет в Нью-Йорке 23 сентября. Трамп отметил, что будет выступать с речью, и напомнил, что он "урегулировал семь войн", и что у него осталась еще "одна или две". Американский лидер также выразил уверенность в том, что станет главным событием следующей недели.

Кроме того, он заявил, что между Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским "сохраняется очень существенная вражда".

"Мне нужно разобраться с (конфликтом. – Прим. ред.) России и Украины. Это ужасно. Вражда между Путиным и Зеленским очень велика. Много вражды", – заключил Трамп.

Ранее глава Белого дома заявлял, что сомневается, что пришло подходящее время для перемирия на Украине. При этом Вашингтон готов оказывать содействие в поддержании мира на Украине после урегулирования конфликта.

