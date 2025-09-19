Путин готов урегулировать конфликт на Украине через переговоры

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин готов урегулировать конфликт на Украине путем переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Готовность к урегулированию и желание урегулировать (ситуацию. – Прим. ред.) политико-дипломатическими средствами сохраняет и президент Путин. И делает для этого многое", – подчеркнул политик в беседе с ТАСС.

Таким образом Песков отреагировал на резкие заявления американского лидера Дональда Трампа о том, что российский коллега якобы "подвел" его. При этом представитель Кремля подчеркнул, что последний, как и власти США, продолжают предпринимать усилия в этом направлении, что и объясняет эмоциональную реакцию.

Противоположное стремление демонстрируют европейские страны, которые, стремясь к дальнейшей конфронтации, мешают урегулировать конфликт, продолжил Песков.

"С другой стороны, есть киевский режим, есть европейские страны, которые делают все возможное, чтобы дальше идти по пути конфронтации, накручивания напряженности. И это не то что не способствует выходу на курс мирного (урегулирования. – Прим. ред.)", – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Трамп заявил, что Путин "подвел" его. Глава Белого дома пояснил, что рассчитывал урегулировать данную ситуацию проще других мировых кризисов из-за своих хороших отношений с российским главой, однако ситуация оказалась намного сложнее.

Однако Путин в рамках работы по решению конфликта приглашал приехать в Москву президента Украины Владимира Зеленского для проведения встречи в начале сентября. Но глава украинского МИД Андрей Сибига отверг эту инициативу. Он назвал данное предложение заведомо неприемлемым и подчеркнул, что переговоры лидеров России и Украины готовы принять не менее 7 стран.

Несмотря на это, президент России дал украинскому коллеге стопроцентную гарантию безопасности в Москве. При этом, по его словам, договориться с Украиной по основным вопросам будет невозможно, даже при наличии соответствующей политической воли.