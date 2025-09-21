Новости мира: армия Израиля нанесла удары по объектам в секторе Газа

В секторе Газа ЦАХАЛ за сутки нанес удары по сотне целей. Под удар попали туннели и склады оружия, убиты несколько полевых командиров ХАМАС. По данным властей движения, в результате атак погибли не менее 34 человек.

В Турции проливные дожди вызвали наводнения на северо-востоке страны. Под водой оказались дороги и сельхозугодья, рухнул мост, в отдельных районах сошли оползни. Жители оказались заблокированы в домах. На юге страны продолжается борьба с лесными пожарами.

