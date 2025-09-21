Форма поиска по сайту

Новости

21 сентября, 09:30

Происшествия

Новости мира: армия Израиля нанесла удары по объектам в секторе Газа

Спасатели завершили поисковые работы на месте обрушения в столичной школе

Автомобиль сгорел в районе МКАД и Волгоградского проспекта

Российских туристов эвакуировали из гостиниц Антальи из-за пожара

Масштабные потопы произошли в Дагестане

Автомобиль загорелся на Симферопольском шоссе под Чеховым

Четыре этажа обрушились в школе на Знаменской улице в Москве

Туристов эвакуировали из гостиниц в Анталье из-за пожаров

Новости мира: двое детей погибли в результате удара ВВС Израиля по школе в Газе

Газманов отдал мошеннику около 600 млн рублей

В секторе Газа ЦАХАЛ за сутки нанес удары по сотне целей. Под удар попали туннели и склады оружия, убиты несколько полевых командиров ХАМАС. По данным властей движения, в результате атак погибли не менее 34 человек.

В Турции проливные дожди вызвали наводнения на северо-востоке страны. Под водой оказались дороги и сельхозугодья, рухнул мост, в отдельных районах сошли оползни. Жители оказались заблокированы в домах. На юге страны продолжается борьба с лесными пожарами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

