Российские войска уничтожили технику ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях
Российские войска продвигаются на всех направлениях в зоне СВО. "Восточная" группировка поразила несколько бригад противника и уничтожила технику в Днепропетровской и Запорожской областях. В Херсонской области гаубица "Мста-Б" ликвидировала пункт временной дислокации ВСУ.
В Харьковской области идут бои в Глушковке и Боровой. В ДНР фиксируются взрывы в Северске, Кировске, Татьяновке, Краматорске и Степановке. За прошедшие сутки силы ПВО сбили четыре авиационные бомбы, снаряды HIMARS и более 300 беспилотников.
