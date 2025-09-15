Форма поиска по сайту

Новости

15 сентября, 07:30

Политика

Российские войска уничтожили технику ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях

В Германии ужесточили выдачу шенгенских и национальных виз для россиян

Новости мира: велогонка завершилась массовыми протестами в Мадриде

Почти 14 тыс иногородних жителей проголосовали на выборах глав регионов в Москве

Выборы глав регионов завершились в Москве

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 14 сентября

Ключ расшифрования для ДЭГ соберут после закрытия участков в Москве

В Москве экстерриториальные участки для голосования закроются в 20:00

Бойцы из Ленобласти смогли проголосовать на передовой с помощью БПЛА

Делегация из Восточного Тимора посетила Общественный информационный центр в Москве

Российские войска продвигаются на всех направлениях в зоне СВО. "Восточная" группировка поразила несколько бригад противника и уничтожила технику в Днепропетровской и Запорожской областях. В Херсонской области гаубица "Мста-Б" ликвидировала пункт временной дислокации ВСУ.

В Харьковской области идут бои в Глушковке и Боровой. В ДНР фиксируются взрывы в Северске, Кировске, Татьяновке, Краматорске и Степановке. За прошедшие сутки силы ПВО сбили четыре авиационные бомбы, снаряды HIMARS и более 300 беспилотников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоДарья Ермакова

