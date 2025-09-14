Форма поиска по сайту

14 сентября, 15:30

Делегация из Восточного Тимора посетила Общественный информационный центр в Москве

Делегация из Восточного Тимора посетила Общественный информационный центр в Москве. Экскурсию провел председатель Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев.

Гостям рассказали, как устроена система голосования. Глава Национальной комиссии по выборам Демократической Республики Восточный Тимор Жозе Белу Перейра отметил важность передачи опыта ЦИК России для укрепления взаимодействия и применения подобных систем в странах Азии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Карина Чернова

