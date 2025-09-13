Путин: Москва стала крепким тылом для армии России в ходе СВО

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Москва стала крепким тылом российской армии, заявил Владимир Путин в ходе своего выступления в "Зарядье" в День города.

Президент отметил особую роль столицы в поддержке спецоперации и Вооруженных сил России. Он напомнил, что десятки тысяч жителей Москвы сейчас доблестно сражаются на передовой.

"Хотел бы поблагодарить москвичей за вклад в нашу общую, справедливую, праведную войну, за готовность сражаться и трудиться во имя Отечества", – подчеркнул российский лидер.

Он также отметил, что в культурном, нравственном коде москвичей и всего многонационального народа РФ есть чувство "высокой ответственности за судьбу Родины, готовность всегда прийти на помощь, подставить плечо". По словам президента, это в том числе проявляется в широком развитии в Москве благотворительности и волонтерского движения.

Ранее Путин назвал Москву одним из лучших городов планеты. Российский лидер отдельно отметил команду Собянина, которая добивается результатов благодаря правильной расстановке приоритетов. По словам президента, они отдают предпочтение самому главному и сосредоточивают свое внимание на этом.

В частности, глава государства обратил внимание, что именно в столице в реальных условиях тестируются инновации, что позволит в будущем применять данные технологии в городском хозяйстве, транспорте, здравоохранении и образовании.