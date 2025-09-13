В Общественном инфоцентре рассказали о ходе голосования в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На столичных экстерриториальных участках в Москве на выборах высших должностных лиц проголосовали 10,6 тысячи человек. Об этом рассказали в Общественном информационном центре.

Наиболее активно, подчеркнул секретарь Московской городской избирательной комиссии Владимир Попов, участки посещают жители Брянской, Тамбовской и Курской областей, а также Краснодарского края. Голосование проходит в штатном режиме, нарушения не были зафиксированы.

Тем временем зампредседателя комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю столичной Общественной палаты Александр Асафов подчеркнул, что на всех участках присутствуют общественные наблюдатели и наблюдатели от парламентских партий, которые заранее прошли необходимое обучение.

"В этом году, несмотря на то, что в самой Москве выборов нет, мы рассказали наблюдателям об особенностях подготовки и проведения электронного голосования на экстерриториальных избирательных участках, а также о тех технологиях, которые обеспечивают надежность и прозрачность процесса волеизъявления", – указал Асафов.

Выборы глав 19 регионов России продлятся до 14 сентября. В Москве для жителей регионов с 08:00 до 20:00 открыты 14 экстерриториальных участков. Россияне также могут выразить свою позицию в центрах госуслуг "Мои документы", в метро и иных пространствах.

Все участки оборудованы терминалами электронного голосования. В рамках данной системы применены технологии шифрования и хранения сведений: блокчейн, анонимайзер и иные новшества. Они сделают весь процесс голосования и его результаты анонимными и надежно защищенными.