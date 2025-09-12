ЦИК России оценила работу экстерриториальных участков в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России оценила работу экстерриториальных участков в столице, передает корреспондент Агентства "Москва".

Во флагманском офисе госуслуг ЦАО, где открылся один из 14 экстерриториальных участков, побывала член ЦИК Людмила Маркина. Она отметила, что решение организовать условия для голосования гостей из регионов "было правильным". Кроме того, многие используют терминалы электронного голосования.

"Радует, что многие голосующие – это молодые люди, студенты, которые приехали из разных регионов в столицу учиться, но не остались равнодушными к судьбе родных мест", – отметила Маркина.

Выборы высших должностных лиц 19 регионов продлятся до 14 сентября. Голосование пройдет с помощью современных электронных терминалов.

Партия "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) высоко оценила организацию участков для голосования в столице. Председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию, член партии Сергей Кабышев посетил Общественный информационный центр и пообщался с наблюдателями от партии, которых направили на экстерриториальные избирательные участки Москвы.

