Ирина Яровая посетила московский экстерриториальный участок в "Афимолл Сити"

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая посетила один из экстерриториальных избирательных участков в Москве, организованных для граждан, голосующих за высших должностных лиц в своих регионах. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Как житель Камчатки я сегодня имею возможность принять участие в выборах губернатора Камчатского края, проголосовав на московском избирательном участке по месту моей работы. Это очень и очень важно для меня как гражданина и как жителя Камчатки", – сказала парламентарий.

В частности, депутат посетила флагманский офис госуслуг Центрального административного округа (ЦАО), расположенный на первом этаже торгового центра "Афимолл Сити".

В ходе визита она в том числе оценила работу офиса и ознакомилась с процессом, который члены избирательной комиссии будут выполнять в начале первого дня голосования. Этот период, сразу после открытия участков, обычно характеризуется значительным притоком избирателей.

Выборы высших должностных лиц стартуют 12 сентября и продлятся до 14-го числа. В этом году жители 19 регионов смогут проголосовать в Москве. Для этого будут доступны 14 экстерриториальных избирательных участков в разных районах столицы. Голосование пройдет с помощью современных электронных терминалов.

Как подметила председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова, процесс голосования на данных участках организован в соответствии со столичными стандартами. В частности, там находятся наблюдатели и волонтеры, которые будут помогать московским и иногородним избирателям. Голосующих будут встречать на входе.