Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 сентября, 11:58

Политика
Главная / Новости /

МГИК: голосование на экстерриториальных участках организовано по московскому стандарту

Голосование на экстерриториальных участках организовано по московскому стандарту – МГИК

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Процесс голосования на экстерриториальных участках, расположенных в разных районах Москвы, организован в соответствии со столичными стандартами, рассказала журналистам председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова.

Она отметила, что рабочий день членов комиссии начался с прослушивания гимна, что можно было увидеть на камерах видеонаблюдения, которые установлены на каждом участке. Они будут работать в круглосуточном режиме.

В настоящий момент на участках уже находятся наблюдатели и волонтеры, они будут помогать московским и иногородним избирателям. Голосующих будут встречать на входе.

В этом году с 12 по 14 сентября жители 19 регионов, где проходят выборы высших должностных лиц, могут проголосовать на любом из 14 экстерриториальных участков, расположенных в разных районах Москвы. Сделать это можно при помощи современных терминалов электронного голосования.

Читайте также


политикагород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика