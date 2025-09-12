МГИК: голосование на экстерриториальных участках организовано по московскому стандарту

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Процесс голосования на экстерриториальных участках, расположенных в разных районах Москвы, организован в соответствии со столичными стандартами, рассказала журналистам председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова.

Она отметила, что рабочий день членов комиссии начался с прослушивания гимна, что можно было увидеть на камерах видеонаблюдения, которые установлены на каждом участке. Они будут работать в круглосуточном режиме.

В настоящий момент на участках уже находятся наблюдатели и волонтеры, они будут помогать московским и иногородним избирателям. Голосующих будут встречать на входе.

В этом году с 12 по 14 сентября жители 19 регионов, где проходят выборы высших должностных лиц, могут проголосовать на любом из 14 экстерриториальных участков, расположенных в разных районах Москвы. Сделать это можно при помощи современных терминалов электронного голосования.