Более 1,6 тыс участников и ветеранов СВО выдвинуты на выборах разного уровня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

1 616 бойцов и ветеранов спецоперации выдвинуты кандидатами на выборах разного уровня, из них двое участвуют в выборах высших должностных лиц регионов РФ. Об этом сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова во время брифинга о старте голосования на выборах в ЕДГ-2025. Ее слова передает ТАСС.

"Это новая плеяда политиков, общественных деятелей, которая, я уверена, будет набирать силу, потому что страна в этом нуждается", – отметила Памфилова.

Глава ЦИК России обратила особое внимание на организаторов выборов, которые задействованы в зоне СВО. По ее словам, в их числе огромное количество добровольцев. Всего с начала спецоперации на поле боя находились или до сих пор там пребывают 997 членов избирательных комиссий.

Выборы глав субъектов РФ проходят в период с 12 по 14 сентября. В список регионов, жители которых примут участие в голосовании в столице, вошли Архангельская, Брянская, Иркутская, Калужская, Костромская, Курская, Ленинградская, Новгородская, Оренбургская, Ростовская, Свердловская и Тамбовская области, Еврейская автономная область, Камчатский, Краснодарский и Пермский край, Республика Коми, Чувашия, а также Севастополь.

14 экстерриториальных участков уже открылись в разных районах Москвы. Они доступны для избирателей с 08:00 до 20:00. Кроме того, россияне могут выразить свою позицию в центрах госуслуг "Мои документы", в метро и иных пространствах.

На всех участках оборудованы терминалы электронного голосования. В рамках данной системы применены технологии шифрования и хранения сведений: блокчейн, анонимайзер и иные новшества. Они сделают весь процесс голосования и его результаты анонимными и надежно защищенными.

