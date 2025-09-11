Ключ расшифрования разделен в Москве перед региональными выборами

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В Центральной избирательной комиссии РФ провели разделение ключа для расшифровки результатов электронного голосования. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Мероприятие является важным шагом, направленным на защиту безопасности голосов избирателей от вмешательства. Также это позволяет обеспечить их неизменность до объявления итогов выборов.

"Мы создали уникальную пару ключей: шифрования и расшифрования. Ключом мы называем программные коды, которые нужны для преобразования голосов, поступающих в блокчейн, в наборы символов. Именно так процесс становится анонимным", – пояснил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

Благодаря шифрованию невозможно узнать промежуточные итоги, подчеркнул он. Ключ расшифровки разделен на пять частей, что и позволяет считать голоса только после объединения.

Каждая из них была записана на отдельный носитель в присутствии журналистов и передана хранителям. В роли последних выступили председатели ЦИК РФ, Мосгоризбиркома и Общественной палаты Москвы, а также представители от Брянской и Курской областей.

"Организация для курян возможности проголосовать на выборах губернатора в этом году в Москве позволит не только повысить явку, но и получить новый опыт в организации выборов", – обратила внимание представляющая правительство Курской области Галина Авдонина.

Он включает в себя знакомство с современными технологиями, которые делают избирательный процесс максимально удобным для всех участников, уточнила она.

Терминал, на котором был разделен ключ расшифровки, останется в Центризбиркоме до окончания выборов. 14 сентября, после закрытия избирательных участков в Москве, хранители соберутся, чтобы соединить фрагменты ключа и инициировать процесс расшифровки.

Всего в Москве откроют 14 экстерриториальных избирательных участков. Они будут работать 12, 13 и 14 сентября с 08:00 до 20:00. Для голосования в столице подготовили обновленные электронные терминалы. Эти устройства защищены от возможных провокаций и стали более функциональными по сравнению с теми, что использовались ранее.

На выборах губернаторов на столичных участках также будет организовано видеонаблюдение. Каждый из них оборудуют по меньшей мере двумя камерами. Они обеспечат непрерывную запись с 08:00 12 сентября и до 23:00 14 сентября.