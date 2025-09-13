Более 11 600 избирателей из регионов проголосовали в Москве за два дня

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Более 11 600 избирателей из регионов проголосовали в столице на выборах высших должностных лиц за два дня, 12 и 13 сентября, рассказал зампредседателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут в Общественном информационном центре.

Он уточнил, что к настоящему моменту все 14 экстерриториальных участков закрылись. Они возобновят работу 14 сентября в 08:00.

В свою очередь, председатель столичной Общественной палаты Вадим Ковалев добавил, что процесс голосования в оба дня прошел в штатном режиме. Нарушения на участках не были зафиксированы.

"Мы уже привыкли к тому, что Москва помогает, но в этом году она помогает еще и голосовать регионам. Жители 19 субъектов впервые получили возможность проголосовать за глав своих регионов на избирательных участках в столице нашей родины, а мы получили новый опыт по организации экстерриториальных участков и наблюдения на них", – подчеркнул он.

Выборы губернаторов 19 регионов России продлятся до 14 сентября. Помимо голосования на экстерриториальных участках в Москве, граждане могут выразить свою позицию в центрах госуслуг "Мои документы", в метро и иных пространствах.

При этом участки в столице оборудованы терминалами электронного голосования. В рамках данной системы применены технологии шифрования и хранения сведений: блокчейн, анонимайзер и иные новшества, которые обеспечивают анонимность и защищенность процесса голосования и его результатов.