Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Зампредседателя Госдумы РФ Владислав Даванков высоко оценил работу экстерриториальных участков в Москве, посетив один из них в центре госуслуг района Даниловский.

Он отметил высокую активность на избирательных участках и добавил, что спокойное голосование получилось организовать благодаря большой работе столицы. Город позволил увеличить явку и сделать выборы более доступными, в чем также убедились региональные представители.

Экстерриториальный участок в Даниловском находится на третьем этаже торгово-развлекательного центра "Ривьера" на Автозаводской улице. Совместно с наблюдателями от партии "Новые люди" зампредседателя ГД ознакомился с работой членов избирательной комиссии и ознакомился с процессом голосования.

Также он обсудил с представителями регионов, где проходят выборы высших должностных лиц, процесс голосования и обратил внимание на важность создания избирательных участков для иногородних россиян, оказавшихся в Москве. В беседе приняли участие представители Оренбургской и Свердловской областей, подключившись к встрече через видеоконференцию.

Наблюдатели от фракции "Новые люди" получили доступ к специальному программному обеспечению, которое позволяет им следить за онлайн-голосованием в реальном времени. Представители партий могут непрерывно наблюдать за процессом на всех 14 московских избирательных участках благодаря системе видеонаблюдения.

Выборы глав 19 регионов России продлятся до 14 сентября. Для жителей российских субъектов в Москве открыты 14 экстерриториальных участков, которые работают с 08:00 до 20:00. Также граждане могут выразить свою позицию в центрах госуслуг "Мои документы", в метро и иных пространствах.

Столичные участки оборудованы терминалами электронного голосования. В рамках данной системы применены технологии шифрования и хранения сведений: блокчейн, анонимайзер и иные новшества. Они сделают весь процесс голосования и его результаты анонимными и надежно защищенными.