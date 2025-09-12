Форма поиска по сайту

12 сентября, 11:15

Политика

Белорусская авиакомпания "Белавиа" после снятия санкций сможет обновить парк самолетов

Белорусская авиакомпания "Белавиа" после снятия санкций сможет обновить парк самолетов. Минфин США разрешил финансовые операции с компанией.

О возможных рейсах за океан белорусский перевозчик пока не объявлял, однако компания пообещала выступить с официальным детальным заявлением. По мнению экспертов, спрос на такие рейсы смогут обеспечить только россияне.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

