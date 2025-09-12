Белорусская авиакомпания "Белавиа" после снятия санкций сможет обновить парк самолетов. Минфин США разрешил финансовые операции с компанией.

О возможных рейсах за океан белорусский перевозчик пока не объявлял, однако компания пообещала выступить с официальным детальным заявлением. По мнению экспертов, спрос на такие рейсы смогут обеспечить только россияне.

