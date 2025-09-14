На участках в Москве проголосовали уже 13 тыс жителей регионов

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

На экстерриториальных избирательных участках в столице проголосовали уже 13 тысяч человек, сообщил секретарь Московской городской избирательной комиссии Владимир Попов в ходе брифинга в Общественном информационном центре.

"Голосование идет полным ходом. <...> Техника и информационная система работают штатно. Никаких замечаний со стороны избирателей, наблюдателей, членов комиссий не поступало, жалоб – тем более", – сказал Попов.

По его словам, наибольшую активность на выборах демонстрируют избиратели из Курской, Тамбовской и Брянской областях.

В свою очередь, председатель Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев отметил, что на всех 14 экстерриториальных участках работают общественные наблюдатели и наблюдатели от парламентских партий, которые прошли необходимое обучение.

"Мы со своей стороны видим картинку на всех участках, работают наши наблюдатели. У нас также нет жалоб, каких-то претензий по ходу голосования, нет обращений от москвичей или жителей регионов, которые голосуют", – отметил Ковалев.

Ранее зампредседателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут в Общественном информационном центре сообщал, что за первые два дня голосования, 12 и 13 сентября, в столице проголосовали более 11 600 избирателей из регионов.

Свой выбор иногородние россияне могут сделать при помощи специальных терминалов, которые предоставляют доступ к цифровым бюллетеням. Система использует технологии шифрования и хранения сведений: блокчейн, анонимайзер и иные новшества. Весь процесс голосования и его результаты анонимны и надежно защищены.

Кроме того, россияне могут выразить свою позицию в центрах госуслуг "Мои документы", в метро и иных пространствах.