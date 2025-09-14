Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 сентября, 12:30

Политика

Иностранный наблюдатель Жозе Белу Перейра посетил экстерриториальный участок в ТЦ Москвы

Иностранный наблюдатель Жозе Белу Перейра посетил экстерриториальный участок в ТЦ Москвы

В ЦИК заявили о высокой явке на экстерриториальных участках в Москве

В Москве стартовал завершающий день голосования на выборах глав регионов

Эксперты рассказали, как отмена американских санкций на "Белавиа" повлияет на россиян

Армия России освободила село Нивониколаевка в Днепропетровской области

Путин назвал Москву одним из лучших городов на планете

Около 65% иногородних избирателей проголосовали на экстерриториальных участках в Москве

Второй день голосования за глав регионов проходит в Москве

Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города в "Зарядье"

В ТЦ "Афимолл Сити" разместили флагманский пункт для голосования жителей регионов

Глава Национальной комиссии по выборам Демократической Республики Восточный Тимор Жозе Белу Перейра посетил экстерриториальный участок в ТЦ "Афимолл Сити". Он осмотрел флагманский пункт голосования в Москве.

Перейра заявил, что заинтересован в изучении российской избирательной системы. Он отметил важность передачи опыта ЦИК России для укрепления взаимодействия и применения подобных систем в странах Азии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикагородвидеоСтанислав Кулик

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика