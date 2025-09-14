Иностранный наблюдатель Жозе Белу Перейра посетил экстерриториальный участок в ТЦ Москвы

Глава Национальной комиссии по выборам Демократической Республики Восточный Тимор Жозе Белу Перейра посетил экстерриториальный участок в ТЦ "Афимолл Сити". Он осмотрел флагманский пункт голосования в Москве.

Перейра заявил, что заинтересован в изучении российской избирательной системы. Он отметил важность передачи опыта ЦИК России для укрепления взаимодействия и применения подобных систем в странах Азии.

