В Общественном инфоцентре в Москве обсудили ход голосования за глав регионов

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Представителей столичной и региональных общественных палат обсудили в Москве процесс наблюдения и промежуточную статистику по поводу явки на выборы глав российских регионов на 14 экстерриториальных участках столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Встреча была организована по видеосвязи в Общественном информационном центре, который объединил в Москве наблюдателей, СМИ и партии, заинтересованных в процессе выборов высших должностных лиц регионов.

Председатель комиссии Общественной палаты Республики Коми по вопросам развития гражданского общества, информационной политики, общественного контроля и по взаимодействию с общественными организациями Алексей Облизов заявил, что их регион изучает действия Москвы, которая организовала голосование как на экстерриториальных участках, так и в электронной форме.

Полученный благодаря данной избирательной кампании опыт он назвал ценным и уникальным. Облизов выразил восхищение уровню внедрения Москвой новых технологий в процесс выборов.

"Проголосовать с помощью электронных терминалов – это просто и, что особенно важно для тех, кто в Москву приехал по делам, быстро, не требует лишней бумажной волокиты", – отметил он.

Облизов также обратил внимание на то, что видеонаблюдение помогает отслеживать процесс голосования, который проходит не только на их участках, но и в местах, расположенных за несколько километров от региона.

В свою очередь, председатель Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев был признателен, что наработанный городом в течение нескольких лет опыт полезен общественникам из других регионов.

"Создание экстерриториальных участков для голосования на выборах высших должностных лиц в этом году в Москве позволит вывести наблюдение по всей стране на новый уровень, а столичной Общественной палате – узнать о лучших механизмах общественного контроля, существующих в стране", – добавил Ковалев.

Выборы продлятся до 14 сентября. Участки будут открыты с 08:00 до 20:00. Иногородние граждане могут проголосовать при помощи специальных терминалов, которые предоставляют доступ к цифровым бюллетеням.

Система использует технологии шифрования и хранения сведений: блокчейн, анонимайзер и иные новшества. Весь процесс голосования и его результаты анонимны и надежно защищены.



В первый день в Москве проголосовали более 8 600 избирателей из регионов России. При этом больше всего участки посещали жители Брянской области, уточнял председатель Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.

