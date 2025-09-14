В посольстве Германии разъяснили сведения об ужесточении виз для россиян

Фото: 123RF/udo72

ФРГ ужесточила критерии выдачи виз российским гражданам еще в 2022 году. Об этом ТАСС заявили в посольстве Германии в Москве.

Таким образом немецкие дипломаты прокомментировали информацию в СМИ о новом ужесточении критериев для граждан России.

"Речь идет об ограничениях 2022 года", – заметили в посольстве.

До этого сообщалось, что Германия ужесточила критерии выдачи национальных и шенгенских виз для россиян. В диппредставительстве пояснили, что в связи с боевыми действиями на Украине "возникают повышенные риски безопасности для ЕС".

Ранее зарубежные СМИ писали , что Еврокомиссия рассматривает возможность введения дополнительных ограничений на выдачу туристических виз российским гражданам.

Более того, российским дипломатам могут запретить свободное передвижение внутри Шенгенской зоны. Предполагается, что мера может войти в 19-й пакет санкций против России.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя это заявление, сказала, что дипломаты Евросоюза будут "подседланы и стреножены", если этот запрет введут.