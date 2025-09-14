Форма поиска по сайту

14 сентября, 12:10

"Новости дня": в Сокольниках открыли детскую больницу с вертолетной площадкой на крыше

В Москве начали работать 15 обновленных поликлиник

Путин и Собянин открыли комплекс Детской городской клинической больницы святого Владимира

"Новости дня": несколько станций Троицкой линии метро открылись в День города

Порядка 289 поликлиник в Москве прошли программу модернизации

"Новости дня": 15 столичных поликлиник проведут Дни открытых дверей

"Новости дня": Роспотребнадзор создал тест для выявления микоплазменной инфекции

В московских аптеках и клиниках появятся новые лекарственные препараты

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 сентября

Врачи рассказали, как действует российская вакцина от рака

В Сокольниках открыли новый корпус Детской городской клинической больницы святого Владимира с вертолетной площадкой на крыше. Это позволит принимать пациентов в тяжелом состоянии и сразу направлять их в противошоковый зал или операционную.

В здании разместили 20 отделений, включая Центр гравитационной хирургии крови и гемодиализа. Также здесь есть современные аппараты МРТ, КТ, ангиограф, 7 мобильных рентген-аппаратов и собственные лаборатории.

Подробнее – в программе "Новости дня".

