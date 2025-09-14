"Новости дня": в Сокольниках открыли детскую больницу с вертолетной площадкой на крыше

В Сокольниках открыли новый корпус Детской городской клинической больницы святого Владимира с вертолетной площадкой на крыше. Это позволит принимать пациентов в тяжелом состоянии и сразу направлять их в противошоковый зал или операционную.

В здании разместили 20 отделений, включая Центр гравитационной хирургии крови и гемодиализа. Также здесь есть современные аппараты МРТ, КТ, ангиограф, 7 мобильных рентген-аппаратов и собственные лаборатории.

