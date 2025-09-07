Фармацевтическое предприятие появится в Северном районе столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Современное предприятие по производству лекарств построят в столичном районе Северный. Оно появится в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП), сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Город поддерживает инвесторов, которые готовы создавать и расширять производства на территории столицы. С 2022 года для них действуют особые условия предоставления земли для строительства – льготная ставка один рубль за участок в год", – цитирует его портал мэра и правительства столицы.

Инвестиции в реализацию этого проекта составят 13 миллиардов рублей. В составе комплекса сделают единый центр стратегического и операционного планирования производственной деятельности и подразделения, отвечающие за изучение перспектив выпуска новых инновационных препаратов.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, новое фармпредприятие обеспечит более 1 тысячи рабочих мест. Оно станет важным элементом медицинской и промышленной инфраструктуры города.

Ранее столичные предприятия увеличили производство лекарственных препаратов и медицинских изделий. За первый квартал года они выпустили продукции на 37,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Им удалось произвести свыше 1,2 миллиона упаковок лекарств для органов дыхательной системы и около 3,8 миллиона препаратов для лечения сердечно-сосудистой системы.

