Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 сентября, 17:24

Город

Фармацевтическое предприятие появится в Северном районе столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Современное предприятие по производству лекарств построят в столичном районе Северный. Оно появится в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП), сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Город поддерживает инвесторов, которые готовы создавать и расширять производства на территории столицы. С 2022 года для них действуют особые условия предоставления земли для строительства – льготная ставка один рубль за участок в год", – цитирует его портал мэра и правительства столицы.

Инвестиции в реализацию этого проекта составят 13 миллиардов рублей. В составе комплекса сделают единый центр стратегического и операционного планирования производственной деятельности и подразделения, отвечающие за изучение перспектив выпуска новых инновационных препаратов.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, новое фармпредприятие обеспечит более 1 тысячи рабочих мест. Оно станет важным элементом медицинской и промышленной инфраструктуры города.

Ранее столичные предприятия увеличили производство лекарственных препаратов и медицинских изделий. За первый квартал года они выпустили продукции на 37,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Им удалось произвести свыше 1,2 миллиона упаковок лекарств для органов дыхательной системы и около 3,8 миллиона препаратов для лечения сердечно-сосудистой системы.

Собянин: в Москве разработали ИИ-систему для диагностики ЛОР-заболеваний

Читайте также


город

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика