Врач Веселова: низкая температура тела может сигнализировать об опухоли

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Высокая или низкая температура, которая не сопровождается какими-либо симптомами, может сигнализировать о развитии серьезных патологий. Об этом телеканалу Москва 24 рассказала врач-терапевт Объединенной больницы с поликлиникой управления делами президента РФ Мария Веселова.

Она напомнила, что нормальной температурой тела считаются показатели от 36 до 37,5 градуса, но в среднем – 36,6. Параметры могут отличаться в зависимости от образа жизни и психологического состояния.

"Однако, когда нетипичная температура, например 37,5, держится более пяти дней и не сопровождается симптомами, нужно обратиться к врачу и сдать кровь на анализы. Если исследование не покажет наличие инфекции, это может быть признаком развития патологий в организме", – предупредила врач.



Мария Веселова врач-терапевт Объединенной больницы с поликлиникой Управления делами президента РФ Также, наоборот, могут появиться пониженная температура и упадок сил. Нередко это следствие таких нарушений, как снижение функции щитовидной железы, гормональные заболевания, вирусные инфекции, неврологические патологии, травмы и даже опухоли.

Говоря о том, когда можно начать сбивать температуру, врач назвала показатели от 38,5 до 39 градуса. Также специалист отметила, что в таком состоянии обостряются заболевания сердца, нередко возникает головная боль и ломота в мышцах.

Что касается мужчин, они могут чувствовать себя плохо даже при небольшом повышении температуры, добавила эксперт.

"Дело в том, что у них метаболизм быстрее, чем у женщин. Это связано с тем, что мужчины крупнее, выше и обладают большей мышечной массой. Следовательно, терморегуляция организма более активная, из-за чего может возникать слабость", – заключила Веселова.

Ранее врач-аллерголог и иммунолог высшей категории Евгения Паршина рассказала, что высокую температуру опасно сбивать с помощью обтирания раствором уксуса. Если сделать его неправильно, можно получить ожоги кожи и слизистых.