Врач назвал основные ошибки при сбивании температуры

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Одним из признаков того, что человек заболел, становится повышение температуры. Поскольку это часто вызывает дискомфорт, многие пытаются самостоятельно ее сбить, но часто совершают ошибки, сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на врача-аллерголога и иммунолога высшей категории Евгению Паршину.

В первую очередь, как утверждает специалист, прибегать к обтиранию тела является неэффективным и опасным методом для того, чтобы сбить температуру. Так, по ее словам, человек может неверно развести раствор из уксуса или водки, что приведет к появлению ожогов кожи или слизистых, а также отравлению организма. Особенно опасны подобные методы для детей.

Кроме того, врач советует не сбивать температуру даже при небольшом ее повышении. Эксперт заявляет, что повышение температуры тела на самом деле является одним из первых признаков борьбы организма с патогенами, однако для этого необходимо соблюсти определенные условия.

"Это иногда называют "дать перегореть", чтобы организм смог "сжечь" возбудителя. Однако обязательно надо оценить состояние. Если у человека даже при температуре 37 плохое состояние, у него присутствует сильная слабость, тогда надо сбивать температуру сразу", – отметила она.

Также иммунолог назвала неверными попытки людей сбить температуру, например, с 39 до 36,6 градуса разными жаропонижающими средствами. По ее словам нормальным показателем снижения температуры является баланс в один градус. Если же резко сбивать температуру с 38 до 36 градусов жаропонижающими лекарствами, то можно получить передозировку препаратами.

При этом врач предупредила, что жаропонижающие средства необходимо принимать только по назначению и под контролем специалиста.

"Самостоятельно люди нередко принимают вместе ибупрофен и парацетамол, чтобы усилить эффект. Однако на деле этим они увеличивают риски передозировки, а еще и уменьшают для себя окно возможностей по замене одного препарата на другой дальше", – объяснила Паршина.

Более того, специалист посоветовала не выпивать самостоятельно другие жаропонижающего лекарства, которые могут показаться более эффективными, так как они могут быть более токсичными и привести к лекарственному гепатиту.

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