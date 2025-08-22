Роспотребнадзор опроверг слухи о циркуляции в России новых вирусов

Фото: 123RF/yaroslavastakhov

Сведений о циркуляции в России новых неизвестных вирусов не зафиксировано, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Ранее в СМИ распространилась информация о якобы новом вирусе, который сопровождается кровавым кашлем. Подобные публикации опираются на материалы, датированные 30 марта 2025 года. Тогда ведомство направило официальный запрос в адрес телеграм-канала, который являлся первоисточником, и провело проверку данных.

Редакция не называла вирус новым, лишь неизвестным. Также высказывались предположения, что это могла быть микоплазменная пневмония.

"Просим редакции СМИ воздерживаться от распространения неподтвержденной информации, которая может вызвать необоснованную тревогу у населения. При подготовке материалов рекомендуем опираться на официальные данные", – указали в Роспотребнадзоре.

Кроме того, журналистов призвали направлять уточнения и запросы в пресс-службу ведомства.

В свою очередь, врач-инфекционист Елена Мескина предупредила об активизации риновируса и респираторно-синцитиального вируса (РСВ) в осенне-зимний период. Они вызывают насморк и кашель, однако чаще всего протекают в легкой форме.

Тем не менее вирусы могут быть опасны для маленьких детей и пожилых людей, особенно если у них есть хронические заболевания, сказала специалист.