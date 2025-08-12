Фото: 123RF/yacobchuk

Роспотребнадзор заявил о стабилизации ситуации с менингококковой инфекцией. За последнюю неделю в России зафиксировали лишь 2 случая заболевания, передает пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее инфекционисты сообщили, что к настоящему моменту в РФ якобы зарегистрировали 1,2 тысячи случаев инфекции. Врачи призывали ввести меры, а также внести вакцинацию от болезни в календарь прививок.

По данным ведомства, обстановку удалось стабилизировать комплексом профилактических мероприятий. В течение года очаги заболеваемости наблюдались среди трудовых мигрантов.

Благодаря принятым противоэпидемическим мерам, в том числе вакцинации, удалось предотвратить распространение инфекции. Очаги были ликвидированы в кратчайшие сроки, подчеркнул Роспотребнадзор.

До этого внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов заявил, что в России нет эпидемиологической опасности заболевания лихорадкой чикунгунья. При этом риск появления завозных случаев инфекции при заражении лихорадкой в ходе поездки в эндемичный регион, по его словам, все еще сохраняется.