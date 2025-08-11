Эпидопасности заболевания лихорадкой чикунгунья в РФ нет

Фото: 123RF/armmypicca

В России нет эпидемиологической опасности заболевания лихорадкой чикунгунья. Об этом ТАСС заявил главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

По его словам, сейчас случаи заболевания на территории РФ не фиксируются.

Однако все еще сохраняется риск появления завозных случаев инфекции при заражении лихорадкой в ходе поездки в эндемичный регион. Инфекционист подчеркнул, что всем россиянам, которые планируют поездки в государства, где регистрируются случаи заболевания лихорадкой чикунгунья, необходимо соблюдать меры профилактики укусов комаров.

Ранее профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что вирус чикунгунья не приведет ко второй пандемии в России. Специалист обратил внимание, что переносчиками лихорадки являются определенные виды комаров. При этом из-за неподходящих погодных условий они редко встречаются в российских широтах.

Профессор также добавил, что среди основных симптомов заболевания выделяют высокую температуру, до 40 градусов, боли в суставах и головную боль, тошноту, сыпь и общую слабость. Тем не менее вакцину против вируса пока не разработали, так как раньше он не представлял серьезной угрозы, добавил эксперт.

