РБК: в РФ необходимо ввести меры из-за менингококка

Фото: 123RF/scyther5

В России необходимо ввести меры из-за резкого роста заболеваемости менингококковой инфекцией, сообщает РБК со ссылкой на опрошенных медиков и инфекционистов.

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Екатерина Степанова подчеркнула, что в настоящее время в стране уже якобы зафиксировано 1 200 случаев менингококковой инфекции. Специалист отметила, что, по данным Роспотребнадзора, за весь 2024 год было зафиксировано 600 случаев заболеваемости.

"Даже на данный момент уже наблюдается рост в два раза, что говорит о необходимости введения дополнительных мер, в частности вакцинации, в частности уязвимых групп, если следовать последнему СанПиНу по профилактике инфекционных болезней", – предупредила медик.

В свою очередь, врач-инфекционист Михаил Фаворов отметил, что вакцинацию от менингококковой инфекции необходимо внести в календарь прививок. Он добавил, что прививку нужно проводить вакциной, способной "давать протективный иммунитет на все серотипы". По его словам, подобные вакцины уже изобретены, поэтому необходимо вложить деньги в их производство и начать выпускать.

В настоящее время прививка от менингококка входит в календарь вакцинации по эпидпоказаниям, что дает возможность прививать людей при эпидемиологической опасности. Например, тех, кто был в контакте с больными, или тех, кто находится в группе риска, уточнила Степанова.

"Это в первую очередь дети, подростки и люди, находящиеся в местах, где много людей одновременно находятся (например, призывники, которые живут в казармах, студенты, которые живут в общежитиях, взрослые, которые находятся в организациях закрытого типа), и в целом все люди, которые имеют дефекты иммунной системы", – добавила врач.

Также врач-инфекционист и педиатр Лилит Аракелян отметила, что увеличение числа случаев заболеваемости менингококковой инфекцией в некоторых регионах может быть вызвано несколькими факторами. По ее словам, часть родителей пропустили или отложили прививки, в том числе против менингококка, из-за пандемии COVID-19 и после него.

Кроме того, россияне стали чаще оказываться в массовых скоплениях людей. Вместе с тем увеличилось и количество случаев завозных штаммов после поездок. Помимо этого, отметила врач, в России увеличилось число антипрививочников.

"Что делать? Прививка – единственный способ профилактики. В России зарегистрированы и доступны вакцины от менингококков группы A, C, W, Y, а также B", – подчеркнула Аракелян.

Российская вакцина от менингококка будет доступна в 2027 году, сообщало ранее Федеральное медико-биологического агентство (ФМБА) России. Препарат был разработан Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом вакцин и сывороток. В ФМБА уточнили, что сейчас вакцина находится на стадии клинических испытаний. К концу текущего года планируется подать досье на регистрацию препарата.