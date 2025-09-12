Форма поиска по сайту

12 сентября, 21:21

Политика

Евросоюз официально продлил санкции против России на полгода

Фото: 123RF/inkdrop

Евросоюз официально продлил комплекс санкций против России на полгода, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС.

Согласно документу, рестрикции будут действовать до 15 марта 2026 года. Они по-прежнему распространяются на более чем 2,5 тысячи лиц и организаций.

При этом было принято решение не продлевать ограничения в отношении одного физлица.

ЕС представит новый пакет антироссийских санкций 15 сентября, заявил ранее исполняющий обязанности главы французского МИД Жан-Ноэль Барро. С его слов, меры будут напрямую скоординированы с президентом США Дональдом Трампом.

В свою очередь, Великобритания добавила 30 новых позиций в санкционный список против России. В частности, под ограничения подпали 3 физических и 27 юридических лиц. Более того, Лондон ввел рестрикции на 70 судов, запретив им доступ в британские порты.

Эксперт рассказал, какие санкции готовит Евросоюз против России

