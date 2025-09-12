ЕС представит новый пакет санкций против России 15 сентября

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Евросоюз (ЕС) представит новый пакет санкций против РФ в понедельник, 15 сентября. Об этом в эфире радио France Inter сообщил исполняющий обязанности главы французского МИД Жан-Ноэль Барро.

По его словам, данные меры будут напрямую скоординированы с американским лидером Дональдом Трампом.

По информации СМИ, в новый пакет не войдут ограничения на продажу энергоресурсов. Журналисты отметили, что у Евросоюза почти не остается инструментов для усиления давления на Россию.

Несмотря на это, глава Евродипломатии Кая Каллас призывала европейские страны принять вторичные санкции против нефтяного и энергетического экспорта России по аналогии с американскими пошлинами для российских партнеров.

Также Еврокомиссия может ввести дополнительные ограничения на выдачу туристических виз российским гражданам. По данным СМИ, дипломатам из РФ могут запретить передвижение внутри Шенгенской зоны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя эти сообщения, подчеркнула, что дипломаты Евросоюза будут "подседланы и стреножены", если подобный запрет введут.

