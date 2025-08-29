Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

29 августа, 09:42

Каллас призвала ЕС ввести вторичные санкции против нефтяного экспорта РФ

Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER HOSLET

Глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас призвала страны объединения принять вторичные санкции против российского нефтяного и энергетического экспорта по аналогии с пошлинами США для партнеров России. Такое заявление она сделала в Копенгагене по прибытии на неформальную встречу министров иностранных дел и обороны ЕС, передает ТАСС.

Как указала Каллас, уже ведется работа над новым санкционным пакетом, "есть ряд возможностей на столе". Она также пообещала предложить новые ограничения "против финансового сектора РФ".

В июне еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен представил предложения Еврокомиссии по полному отказу от российского топлива к концу 2027 года, включая природный газ и СПГ.

Как отметила Каллас, Европа значительно сократила свою зависимость от энергоресурсов из России. С ее слов, Москва больше не сможет "использовать энергию в качестве оружия" против ЕС.

ЕС снизил потолок цен на российскую нефть в рамках 18-го пакета санкций

