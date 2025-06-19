Глава МИД Венгрии Сийярто: план по отказу от энергоресурсов РФ нарушает законы ЕС

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План Еврокомиссии по запрету импорта нефти и газа из России нарушает законы Евросоюза. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"И знаете, что самое постыдное? Что те, кто нападает на нас, всегда выступающие на стороне верховенства закона и демократии, они, по сути, очень четко нарушают европейские правила", – цитирует министра ТАСС.

ЕК намерена ввести запрет на покупку российского газа в 2027 году. При этом Венгрия и Словакия планировали объединить усилия для противодействия данному плану. Как пояснил Сийярто, это ставит под угрозу энергобезопасность его страны.

По мнению еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена, запрет европейским странам закупать газ из РФ должен остаться в силе даже после завершения украинского конфликта.