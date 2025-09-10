Фон дер Ляйен призвала ЕС избавиться от российских энергоресурсов

Фото: ТАСС/АР/Pascal Bastien

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз навсегда избавиться от российских энергоресурсов. Такое заявление она сделала на сессии Европарламента в Страсбурге в ходе ежегодного послания о положении дел в ЕС, передает RT.

Ответом на энергоресурсы РФ, считает фон дер Ляйен, станет чистая энергетика, в том числе атомная.

Ранее глава дипслужбы объединения Кая Каллас призвала европейские страны принять вторичные санкции против нефтяного и энергетического экспорта России по аналогии с американскими пошлинами для российских партнеров.

В свою очередь, еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил о необходимости навсегда запретить покупку энергоресурсов в РФ. В ответ официальный представитель российского МИД Мария Захарова поинтересовалась, будут ли отстреливать птиц на границе РФ и ЕС. По ее мнению, пролетая над Брюсселем, они могут "не сдержаться".