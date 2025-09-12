Британия расширила санкционный список против РФ на 30 позиций

Фото: 123RF/evgrish

Великобритания расширила список санкций против России, добавив 30 новых позиций. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Согласно заявлению, в санкционный режим добавлены 70 уточнений и 30 новых мер. Под рестрикции, в частности, подпали 3 физических и 27 юридических лиц.

Кроме того, Лондон наложил ограничения на 70 судов, запретив им доступ в британские порты.

В числе физических лиц оказались совладельцы китайской компании Shenzhen Blue Hat International Trade Елена и Алексей Малицкие, а также гражданин Азербайджана Шанлик Шукуров, связанный с турецкой компанией Mastel Makina.

В свою очередь, черный список юрлиц пополнили такие компании и предприятия оборонного сектора, как "Анозит", "Протон", "Синвент", "Элеконд", НПО "Поиск", "Солитон", "Технодинамика", "Русполимет", "Бин Инь", "Российский институт мощного радиостроения", Брянский химический завод имени 50-летия СССР, заводы "Мезон" и "Реконд", Редкинский опытный завод, "Звукотехника", Сарапульский радиозавод и Мытищинский приборостроительный завод, а также конструкторское бюро "Икар".

Более того, в рамках пакета санкций Великобритания ввела ограничения против компаний из Китая, Индии, Турции и Таиланда. Среди них – китайские Jin Tang Technology, Shenzhen Blue Hat International и Scorpion's Holding Group, тайские Phaeton Group, Soguzo и Tecgr, индийская Hayers Infotech и турецкая Mastel Makina. Им запрещено предоставлять трастовые услуги, а их активы в Британии заморожены.

В качестве обоснования британское правительство указало, что эти компании способствовали дестабилизации Украины, предоставляя финансовые услуги, технологии или товары.

Ожидается, что ЕС представит новый пакет санкций против РФ в понедельник, 15 сентября. Данные меры будут напрямую скоординированы с американским лидером Дональдом Трампом.

По информации СМИ, в новый пакет не войдут ограничения на продажу энергоресурсов. Журналисты отметили, что у Евросоюза почти не остается инструментов для усиления давления на Россию.

Несмотря на это, глава Евродипломатии Кая Каллас призывала европейские страны принять вторичные санкции против нефтяного и энергетического экспорта России по аналогии с американскими пошлинами для российских партнеров.