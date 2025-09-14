Полиция Непала арестовала более 3,7 тыс бежавших во время беспорядков заключенных

Фото: AP Photo/Niranjan Shrestha

Непальская полиция задержала свыше 3,7 тысяч заключенных, бежавших из тюрем во время беспорядков в стране на прошлой неделе. Об этом сообщил представитель центрального управления полиции Непала Бинод Гимире, передает издание KhabarHub.

При этом он подчеркнул, что на свободе все еще остаются 10 320 заключенных. По его словам, это побуждает правоохранителей призывать общественность сохранять бдительность.

Гимире уточнил, что некоторых сбежавших заключенных задержала индийская полиция при их попытке пересечения границы. Другие же были арестованы непальской армией, полицией и вооруженными полицейскими силами.

Беспорядки начались в нескольких населенных пунктах Непала 8 сентября из-за запрета деятельности крупных мировых социальных сетей на территории государства.

Протесты привели к масштабным грабежам, поджогам и вандализму, которые стали выходить из-под контроля. В связи с этим местная армия развернула войска в координации с другими силовыми структурами.

Премьер страны Шарма Оли и все 42 члена оппозиционной Национал-демократической партии ушли в отставку. Новым премьер-министром согласилась стать экс-председатель Верховного суда Непала Сушила Карки.