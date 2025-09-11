Посольство РФ: вопрос об эвакуационных рейсах для россиян из Непала не стоит

Фото: ТАСС/EPA/NARENDRA SHRESTHA

Вопрос об эвакуационных рейсах из Непала для россиян пока не стоит, заявил РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии России в республике Александр Ивашев.

"Мы изначально говорили и придерживались позиции, что эвакуационные рейсы возможны только в случае дальнейшей дестабилизации ситуации в стране. Она остается напряженной, но есть основания полагать, что есть курс на дальнейшую стабилизацию", – подчеркнул дипломат.

Он добавил, что в связи с беспорядками в российское посольство обратились свыше 100 граждан РФ. Все они в данный момент находятся в безопасности, уточнил Ивашев.

По его словам, первая группа российских туристов уже успешно покинула страну, отправившись в Индию. Дипломат отметил, что авиасообщение между странами практически восстановлено.

"Ждем, когда это затронет другие авиакомпании, которые летают в страны Залива, Ближнего Востока, Китай и прочие страны. Но те россияне, которые собрались в Индию, уже покинули Непал", – заключил пресс-секретарь дипмиссии России.

Беспорядки начались в нескольких населенных пунктах Непала 8 сентября из-за запрета деятельности крупных мировых социальных сетей на территории государства.

Протесты привели к масштабным грабежам, поджогам и вандализму, которые стали выходить из-под контроля. В связи с этим местная армия развернула войска в координации с другими силовыми структурами.

В результате беспорядков погибли по меньшей мере 34 человека. Лечение проходят 1 338 человек, при этом 949 пострадавших уже выписаны.

Премьер страны Шарма Оли и все 42 члена оппозиционной Национал-демократической партии ушли в отставку. Новым премьер-министром согласилась стать экс-председатель Верховного суда Непала Сушила Карки. Во время переговоров о ее назначении у штаба армии Непала произошло столкновение различных групп, называющих себя представителями движения "Поколение Z".

